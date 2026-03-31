Nach einem Treffen der Aussenminister Chinas und Pakistans in Peking stellen die Länder gemeinsame Forderungen in Bezug auf den Krieg im Nahen Osten vor. «China und Pakistan fordern eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und grösstmögliche Anstrengungen, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern», hiess es in einer gemeinsamen Stellungnahme.