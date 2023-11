In Pakistan hat ein von Ex-Premier Nawaz Sharif eingeleiteter Berufungsprozess wegen Korruption begonnen. Das berichteten Medien vor Ort am Dienstag. Sharif, der seit seiner Rückkehr aus dem Exil im Oktober als möglicher Kandidat für die Parlamentswahlen gehandelt wird, will mit dem Prozess seine Rückkehr in die Politik ebnen. Verurteilte Menschen dürfen laut Gesetz bei Wahlen in Pakistan nicht für einen Parlamentssitz kandidieren.

21.11.2023 12:39