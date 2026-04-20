Pakistan vermittelt im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Vor gut einer Woche waren in Islamabad hochrangige Delegationen aus Washington und Teheran für Verhandlungen zusammengekommen. Die Gespräche endeten jedoch ohne Ergebnis. Eine zweiwöchige Waffenruhe läuft an diesem Mittwoch aus. Am Montag werden wieder US-Vertreter in Pakistan erwartet. Der Iran hat einer zweiten Verhandlungsrunde offiziell noch nicht zugestimmt./arb/DP/stw