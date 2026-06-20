Schon früh in den Verhandlungen um das Rahmenabkommen hatte der Iran Wiederaufbauhilfen verlangt. Das Abkommen sieht mindestens 300 Milliarden US-Dollar als eine Art Aufbaufonds vor - die Frage der Finanzierung ist jedoch bisher ausgespart. Nach Einschätzung von Beobachtern wäre Teheran aber auch mit den im letzten Monat geforderten 24 Milliarden US-Dollar - rund 20 Milliarden Euro - in zwei Raten zunächst zufriedengestellt. Zudem fordert Teheran ein Ende der Banksanktionen, um wieder Zugang zum internationalen Finanzsystem zu erhalten und somit auch sein Öl als wichtigste Einnahmequelle legal verkaufen zu können. Der Iran hat wiederholt betont, dass es ohne diese Zusage keine finale Einigung geben wird.