Die israelische Armee teilte mit, dass «in zwei separaten Vorfällen mehrere Terroristen die gelbe Linie überschritten hatten und eine unmittelbare Bedrohung darstellten». Deshalb hätten die Truppen das Feuer eröffnet und «drei Terroristen eliminiert», um die Bedrohung zu beseitigen.
Im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe hat sich Israel hinter eine sogenannte «gelbe Linie» zurückgezogen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder einzelne tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen. Laut der israelischen Armee werden weiterhin Operationen durchgeführt, «um jegliche unmittelbare Bedrohung zu beseitigen».
