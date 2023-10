Deutschland und die EU drohen in Reaktion auf den Grossangriff der islamistischen Hamas gegen Israel mit einem langfristigen Zahlungsstopp für Hilfsprojekte zugunsten der Palästinenser. Die EU-Kommission kündigte am Montag an, ihre Programme für die palästinensische Bevölkerung und die Autonomiebehörde zu überprüfen. Das deutsche Entwicklungsministerium setzte Finanzhilfen vorübergehend aus.

10.10.2023 12:32