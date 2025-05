Israels Sicherheitskabinett will laut Medienberichten am Sonntag über eine mögliche Verschärfung der Einsätze im Gazastreifen entscheiden. Mehrere Reservistenbrigaden sollen dafür mobilisiert werden, wie das Nachrichtenportal «walla.co.il» schrieb. Medien hatten bereits am Freitag mit einer diesbezüglichen Entscheidung gerechnet. Israel will mit den Angriffen den Druck auf die Hamas erhöhen, damit diese einer Freilassung weiterer Geiseln zustimmt./cir/DP/he