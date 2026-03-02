Nach zuletzt grossen Verspätungsproblemen schlug der starke Wintereinbruch zu Jahresbeginn direkt wieder ins Kontor. «Der Januar hat uns natürlich keine Freude bereitet», sagte Palla. «Der Februar wird etwas besser sein. Aber auch im Februar hatte uns der Winter noch fest im Griff.» Und natürlich wirke sich das auf die Jahresstatistik aus. «Das sind zwei Monate von zwölf, schon rein mathematisch muss das so sein. Das war kein guter Pünktlichkeits-Start in 2026.» Die Bahnchefin betonte zugleich: «An dem Ziel von 60 Prozent im Fernverkehr halten wir aktuell fest. Hieran arbeiten wir jeden Tag.»