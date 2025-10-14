Martínez kündigte an, alle Hostels zu überprüfen, die in den acht Jahren unter der linken Stadtregierung zwischen 2015 und 2023 genehmigt worden seien, berichtete die «Mallorca Zeitung». Dabei handele es sich häufig um «Jugendherbergen im Namen, aber Billighotels in der Praxis». Diese Billighotels oder eben Hostels sollen nun kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich dem ursprünglich genehmigten Zweck dienen.