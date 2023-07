Die Auswertung der sogenannten "Pandora Papers" in Deutschland hat begonnen - aus den Dokumenten könnten mögliche Steuerstraftaten von Prominenten hervorgehen. Erste Daten seien an die Ermittlungsbehörden abgegeben worden, teilte der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag mit. Hessen hatte den Ankauf des Datensatzes für einen sechsstelligen Betrag im Juni abgeschlossen. Die Dokumente werden auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet, unter anderem weil der Datensatz gewaltige Dimensionen hat.

10.07.2023 11:04