Etwas nach 10.00 Uhr - rund fünfzig Minuten nach Beginn der Störung konnte der Betrieb für die Hälfte der Flüge wieder aufgenommen werden. Ab 11.00 Uhr waren es 80 Prozent, wie der Sprecher des Flughafens Genf, Ignace Jeannerat, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit eine Meldung des Nachrichtenportals matin.ch.