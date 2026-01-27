Dennoch sei den ganzen Tag über mit Verspätungen zu rechnen, so der Sprecher weiter. Am Dienstagmorgen mussten neun Flüge nach Basel, Lyon oder zu ihrem Abflugort umgeleitet werden. Fünf Flüge fielen aus. Die Passagiere wurden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.