Renk will insgesamt 33 Millionen Aktien, die ein Drittel Prozent der Unternehmensanteile entsprechen, zum Stückpreis von 15 Euro an die Börse bringen. Der Finanzinvestor Triton will die restlichen knapp 67 Prozent der ehemaligen Volkswagen-Tochter zunächst behalten. Durch den Börsengang sollen entsprechend insgesamt 500 Millionen Euro erlöst werden. Im Oktober hatte Renk den Börsengang kurzfristig wegen ungünstiger Marktbedingungen abgesagt.