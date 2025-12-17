In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über einen Gang von KNDS auf das Parkett gegeben. Das Management hatte noch vor wenigen Monaten einen solchen Schritt für 2026 als realistisch bezeichnet. KNDS dürfte mit einem IPO (Initial Public Offering) auf das aktuell grosse Börsen-Interesse an Rüstungsaktien reagieren. Zugleich könnte die Ankündigung ein Dämpfer für derzeitige Spekulationen über einen Deal mit Rheinmetall sein. Wie Bloomberg bereits in der vergangenen Woche berichtet hatte, hat Rheinmetall-Chef Armin Papperger einen neuen Vorstoss für einen Einstieg bei KNDS unternommen, um so einen neuen Landverteidigungsriesen zu schaffen.