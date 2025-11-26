Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch im Frühjahr reduziert der Bauunternehmer Günter Papenburg seine Beteiligung am Stahlkonzern Salzgitter. Der Anteil sei von zuletzt 24,1 auf 16 Prozent gesunken, heisst es in einer Stimmrechtsmitteilung der Salzgitter AG . Bereits im Oktober war der Anteil auf unter 25 Prozent gesunken. Im Mai hatte Papenburg damaligen Angaben zufolge noch 29,9 Prozent an der Salzgitter AG gehalten.