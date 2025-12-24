Der Papst ging noch vor der Christmette auch auf die Lage im Nahen Osten ein. Es sei zu hoffen, dass das Friedensabkommen Fortschritte mache. In Bethlehem im Heiligen Land begehen Christen erstmals seit Ende des Gaza-Kriegs wieder Weihnachten. Vor der Geburtskirche Jesu in Bethlehem wurde nach zwei Jahren wieder ein grosser Weihnachtsbaum aufgestellt./sd/DP/he