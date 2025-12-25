«Gefühl der Ohnmacht» im Nahen Osten

Neben der Ukraine hob Leo in seiner Weihnachtsbotschaft den Nahen Osten hervor. Dort habe er bei seiner jüngsten Reise die Ängste der Menschen vernommen und kenne ihr Gefühl der Ohnmacht angesichts der Machtverhältnisse, unter denen sie litten, sagte er. Der Papst forderte «Gerechtigkeit, Frieden und Stabilität für den Libanon, für Palästina, Israel und Syrien» und erwähnte explizit die Bewohner des Gazastreifens, die nichts mehr besässen und alles verloren hätten. Seit dem 10. Oktober gilt zwischen der islamistischen Hamas und Israel eine Waffenruhe. Doch sie ist fragil und die Menschen in dem Küstenstreifen leben weiter unter katastrophalen Bedingungen.