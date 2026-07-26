Der Papst aus den USA, der sich derzeit in seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo vor den Toren Roms aufhält, äusserte sich in einer Videobotschaft für ein christliches Jugend-Festival in Brasilien. Im Mai hatte Leo bereits als erste eigene Enzyklika eine mehr als 100 Seiten lange Abhandlung zum Thema KI veröffentlicht. In dem Lehrschreiben «Magnifica Humanitas» (Grossartige Menschheit) forderte er strenge Richtlinien für den Umgang damit. Zugleich verwies er auf Chancen, die die neue Technologie mit sich bringe./cs/DP/zb