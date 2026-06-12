Wegen technischer Probleme an seinem Flugzeug hat sich die Heimreise von Papst Leo XIV. von seinem einwöchigen Spanien-Besuch verzögert. Die Maschine konnte am späten Nachmittag auf dem Flughafen der Kanaren-Insel Teneriffa nicht starten. Daraufhin kam Spaniens König Felipe, der den Pontifex zuvor schon offiziell verabschiedet hatte, an Bord des Flugzeugs und bat Leo darum, mit ihm im VIP-Raum des Flughafens zu warten. Unklar war zunächst, wann es weitergehen kann.