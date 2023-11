Papst Franziskus will in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Weltklimakonferenz teilnehmen. Dies kündigte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwochabend im italienischen Fernsehsender Rai an. Der 86-Jährige gab bekannt, dass er vom 1. bis 3. Dezember zu dem Gipfeltreffen COP28 ins arabische Emirat Dubai reisen werde. «Ja, ich werde nach Dubai fahren», sagte der Argentinier.

01.11.2023 20:24