Franziskus, der an einer schweren Lungenentzündung litt, war vor drei Wochen nach 38 Tagen stationärer Behandlung in einem Krankenhaus in Rom in den Vatikan zurückgekehrt. Seine Ärzte verordneten ihm sechs Wochen Schonung. Vergangenen Sonntag zeigte sich der Papst erstmals seit seiner Rückkehr wieder in der Öffentlichkeit. Nach einer Messe wurde er im Rollstuhl sitzend auf den Petersplatz gefahren und richtete wenige Worte an die Gläubigen dort.