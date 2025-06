Ferienwohnungen trotz Minus Spitzenreiter

Das Gros der Übernachtungen in Parahotellerie fand auch 2024 in kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen statt. Ihr Marktanteil lag bei 40,8 Prozent. Die Nachfrage sank allerdings um 2,2 Prozent auf 7,1 Millionen Logiernächte. Die höchste Nachfrage wurde mit 2,6 Millionen Übernachtungen in der Genferseeregion verzeichnet.