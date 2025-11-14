Ein Buchungsplus von 5 Prozent erzielte der Ferienhausvermittler Interhome, wobei das Geschäft mit Gästen aus Australien (+24 Prozent), Saudi-Arabien (+23 Prozent) und den USA (+16 Prozent) besonders gut lief. Bei BnB Switzerland blieb bei einer insgesamt stabilen Buchungslage die Nachfrage aus dem Inland hoch. Und die Nachfrage aus Frankreich und Deutschland nahm weiter zu.