Die Unterkünfte der Schweizer Parahotellerie hätten in der Sommersaison 2023 einen regelrechten Boom erlebt, teilte der Dachverband der Vermieter von Ferienwohnungen und Betreiber von Jugendherbergen, die IG Parahotellerie, am Freitag mit. In nahezu allen Bereichen habe es sowohl bei der Zahl der Übernachtungen als auch bei den Umsätzen eine erfreuliche Steigerung gegeben, teils auf neue Rekordwerte.