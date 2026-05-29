Bei den Ferienwohnungen, dem grössten Segment in der Parahotellerie, lag die Zunahme bei 4,3 Prozent auf 7,4 Millionen Übernachtungen. Dank mehr Übernachtungen ausländischer Gäste gab es auch bei den Kollektivunterkünften einen Anstieg um 1,9 Prozent auf 5,5 Millionen. Bei den Campingplätzen waren es mit 5,2 Millionen gar deutlich mehr - ein Plus von 8,2 Prozent.