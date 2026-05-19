Reka und TCS Camping mit Wachstum

Die Reka verbuchte ein Umsatzplus von 4 Prozent. Dabei sei vor allem der Januar stark gewesen. Dagegen habe sich der März unter den Erwartungen entwickelt, so die Mitteilung. Bei TCS Camping stiegen die Übernachtungen der sechs geöffneten Anlagen um 5 Prozent an. Auch Swisscamps habe eine solide Wintersaison verbucht.