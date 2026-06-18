Die Parfümeriekette Douglas hat erneut ihren Jahresausblick gesenkt. Das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) wird nun zwischen 0 und 1 Prozent erwartet, der Erlös dürfte damit im Bereich von 4,58 bis 4,63 Milliarden Euro liegen. Das teilte der SDax -Konzern überraschend am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Douglas-Chef Sander van der Laan noch das untere Ende der Bandbreite von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro ins Visier genommen. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sei bisher schwächer als erwartet. Die Douglas-Aktie fiel am Nachmittag um gut 7 Prozent und markierte ein Rekordtief.