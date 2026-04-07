Diese würden die Region und die Weltwirtschaft in einen beunruhigenden Teufelskreis stürzen. «Wir erleben bereits einen sprunghaften Anstieg der Kraftstoffpreise. Würden die Energieinfrastrukturen im Iran angegriffen, ist mit Vergeltungsmassnahmen des iranischen Regimes zu rechnen, die eine ohnehin schon besorgniserregende Lage weiter verschärfen würden», sagte Barrot.
Trump droht mit der «völligen Zerstörung» aller Brücken und Kraftwerke im Iran, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Strasse von Hormus wieder öffnet./evs/DP/nas
(AWP)