Die Misstrauensabstimmungen beantragten die Rechtsnationalen von Marine Le Pen einerseits und Linke, Grüne und Kommunisten andererseits. Ihr Sturzversuch ist eine Reaktion darauf, dass Lecornu den Haushalt für dieses Jahr nach ergebnisloser Suche nach einem Kompromiss mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Endabstimmung durch die Parlamentskammer gedrückt hat. Im Zusammenhang damit überstanden Lecornu und seine Regierung in den vergangenen Wochen bereits vier Misstrauensabstimmungen, die sich auf Teile des Haushalts bezogen.