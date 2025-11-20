«Leider bereitet sich Russland, wie ich aus den mir zugänglichen Informationen weiss, derzeit auf eine Konfrontation mit unseren Ländern im Jahr 2030 vor. Es organisiert sich dafür, es bereitet sich darauf vor und ist überzeugt, dass sein existenzieller Feind die Nato ist, dass es unsere Länder sind», sagte Mandon. Angesichts dieser Lage müsse Frankreich zu menschlichen Verlusten und wirtschaftlichen Folgen bereit sein, weil etwa der Rüstungsindustrie Vorrang eingeräumt wird. «Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann sind wir in Gefahr.»