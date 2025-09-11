Die grosse Kammer ist am Donnerstag im Wesentlichen den Beschlüssen gefolgt, die der Ständerat in der Sommersession gefällt hatte. Dies bedeutet auch, dass das Parlament deutlich weniger weit geht, als es der Bundesrat ursprünglich wollte. Insbesondere werden weniger Personen den Geldwäscherei-Bestimmungen unterstellt als von der Landesregierung vorgeschlagen.