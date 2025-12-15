87,6 Millionen Franken sollen in ein neues Interventionszentrum für das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) in St. Margrethen SG fliessen. In dieses Zentrum wird auch die St. Galler Kantonspolizei als Mieterin einziehen. Die St. Galler Stimmberechtigten haben den Mietkosten in Höhe von 2,2 Millionen Franken im Jahr Ende November an der Urne zugestimmt.