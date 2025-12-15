Die SVP reichte die «Nachhaltigkeitsinitiative», wie sie sie auch nennt, im April 2024 mit 114'600 Unterschriften ein. Sie will mit ihr erreichen, dass die ständige Schweizer Wohnbevölkerung langfristig nicht oder allenfalls nur wegen des Geburtenüberschusses über die Marke von zehn Millionen Menschen steigt.