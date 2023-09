Im Parlament war nach der Notübernahme der CS Kritik an der staatlichen Ausfallgarantie laut geworden. Eine Gruppe externer Fachleute, welche die Vorgänge rund um die Krise der CS im Auftrag des Finanzdepartements untersuchte, war dagegen erst vergangene Woche zum Schluss gekommen, der PLB sei unverzichtbar. Er solle «unverzüglich gemäss Bundesratsvorlage eingeführt werden», schrieb die Expertengruppe «Bankenstabilität» am Freitag in ihrem Bericht.