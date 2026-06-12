Verträge sind unterzeichnet

Der Bund hatte im Mai 2025 fünf Reservekraftwerken den Zuschlag gegeben. Nebst dem schon bestehenden Kraftwerk von Cimo in Montey VS handelt es sich um die Anlagen Sisslerfeld 1 (Getec) und 2 (Sidewinder) in Eiken AG, eine in Stein AG (Getec) sowie das Reservekraftwerk Auhafen der Axpo in Muttenz BL. Die Verträge mit den Anbietern seien im ersten Halbjahr 2026 unterzeichnet worden, schrieb der Bundesrat am Freitag.