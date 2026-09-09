In der Vernehmlassung stiess das Vorhaben auf breite Zustimmung, wie die Landesregierung festhielt. Gegenüber dem ersten Entwurf schränkte der Bundesrat jedoch sein neu geschaffenes, subsidiäres Weisungsrecht gegenüber dem Verwaltungsrat ein. Dieses Kriseninstrument darf nur noch strikt im Rahmen des Unternehmenszwecks - der Sicherstellung der Armeeausrüstung - ausgeübt werden.