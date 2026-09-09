Nach einer positiven Vernehmlassung hat der Bundesrat am Mittwoch die entsprechende Botschaft verabschiedet. Nun ist das Parlament am Zug. Die heute privatrechtliche Rechtsform der Ruag MRO genügt den sicherheitspolitischen Ansprüchen nicht mehr, wie der Bundesrat bereits früher bekanntgab. Analog zur Post, zur SBB, zur Nationalbank (SNB) und zur Swisscom soll das Unternehmen deshalb in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bundes überführt werden.