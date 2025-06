In Israel gelte seit langem die Dienstpflicht für Mann und Frau, erklärte Daniel Jositsch (SP/ZH). In der Wirtschaft sei erwiesen, dass geschlechtlich ausgewogene Teams besser arbeiten. Warum dies in der Schweizer Armee nicht der Fall sei sollte, erschliesse sich ihm nicht. Matthias Michel (FDP/ZG) resümierte, die Zeit für einen Service Citoyen sei vielleicht noch nicht reif.