In beiden Räten stellten sich SP, Grüne und GLP ebenso wie der Bundesrat gegen die Kommissionsmotion. Sie warnten insbesondere, die Schweiz könnte den sogenannten Q-Status verlieren. Dies würde es anderen Staaten erlauben, die Mindeststeuer selbst einzuziehen. Zudem würde eine Annahme der Motion laufende Verhandlungen zu Steuerfragen unter anderem mit der EU belasten, gaben sie zu bedenken.