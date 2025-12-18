Welche Rechtswirkung die Annahme der Motion entfalten würde, war zunächst nicht völlig klar. Ettlin betonte im Ständerat, es sei nicht das Ziel, den Q-Status gezielt in Frage zu stellen. Wie bereits Paolo Pamini (SVP/TI) am Montag im Nationalrat brachte er eine «enge» Interpretation der Motion ins Spiel. Demnach ginge es nur um das Steuerjahr 2024. So habe das Vereinigte Königreich die neue OECD-Regel angewandt.