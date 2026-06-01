Einverstanden ist der Nationalrat zudem mit einer weiteren Forderung des Ständerats im gleichen Themenkreis. Er verlangt eine Verstärkung der Kontrollen von Kleinsendungen aus Asien. Zu diesem Zweck hiess er mit 130 zu 51 Stimmen bei 14 Enthaltungen eine Motion von Mitte-Ständerat Fabio Regazzi (TI) gut. Regazzi schlägt als Möglichkeit eine Abgabe auf solche Sendungen zur Finanzierung der Kontrollen vor. Im Ständerat hatte sein Vorstoss ebenfalls um März eine Mehrheit gefunden.