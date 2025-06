Hohe Kosten erwartet

Das erste Modell ist die Sicherheitsdienstpflicht, die ausschliesslich für Schweizer Männer gelten würde. Diese müssten den Dienst entweder in der Armee leisten oder beim Katastrophenschutz. In dieser Organisation in der Zuständigkeit der Kantone würden der heutige Zivilschutz und der Zivildienst aufgehen.