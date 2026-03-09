Nachtragskredite werden gutgeheissen

Analog zum Ständerat hiess die grosse Kammer zudem Nachtragskredite im Umfang von gut 14,5 Millionen Franken gut. Diese sind damit unter Dach und Fach. Darin enthalten sind zum einen die 7,8 Millionen Franken für die Soforthilfe an die Opfer, wie zum anderen auch die Deckung der Kosten für die Einrichtung eines Runden Tisches und die Unterstützung kantonaler Opferhilfestellen.