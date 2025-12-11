Bei der ersten Behandlung des Geschäfts vergangene Woche hatte sich eine knappe Mehrheit des Nationalrats noch für den tieferen Betrag von 3,364 Milliarden Franken ausgesprochen. Damals setzte sich eine Allianz von SVP, FDP und GLP gegen die Mitte und die Ratslinke durch. Am Dienstag dieser Woche beharrte allerdings der Ständerat auf seiner Position. Er hatte den Kredit bereits im September aufgestockt.