Die elektronische Sammlung von Unterschriften für Initiativen oder Referenden soll in einem Pilotprojekt getestet werden. Nach dem Ständerat hat am Montag auch der Nationalrat einem entsprechenden Vorstoss zugestimmt. Ein zweiter Vorstoss, der die Einführung der digitalen Unterschriftensammlung verlangte, wurde abgeändert an den Ständerat zurückgewiesen.