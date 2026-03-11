Veranstalter von Demonstrationen sollen haften

Angenommen wurde derweil auch ein Vorstoss zur Abwälzung der Sicherheitskosten von gewaltsam eskalierten Demonstrationen auf die Veranstalter aus den Reihen der Mitte-Fraktion. Jüngst kam es bei verschiedenen Demonstrationen - etwa am 11. Oktober des vergangenen Jahres in Bern zum Thema Gaza und Palästina - zu Gewalt und Sachbeschädigung. Eine Motion aus der FDP-Fraktion, die vorschlug, die Maximaldauer vorläufiger Festnahmen von 24 auf 48 Stunden zu verlängern, fand in diesem Zusammenhang ebenso eine Mehrheit.