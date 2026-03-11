Eine gleichlautende Motion von Ständerat Hannes Germann (SVP/SH) war am Vortag im Ständerat angenommen worden. Faktisch muss der Vorstoss aber noch von der anderen Parlamentskammer angenommen werden. Dies gilt aber als Formsache. Gleiches galt für eine weitere Motion für zehntägige Ausgangssperren oder Inhaftierungen von renitenten Asylsuchenden in Bundesasylzentren vonseiten der SVP.