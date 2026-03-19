Chiesa begründete seine Forderung mit der Belastung von Mensch und Natur durch den Transitverkehr. Bei der Abgabe gehe es nicht um eine Strafe, sondern um Lenkung des Verkehrs und eine gerechte Verteilung der Kosten, sagte Chiesa im Rat. Der blosse Transitverkehr habe für die Schweiz keinen nennenswerten Nutzen.