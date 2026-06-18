Die vom Bundesrat erarbeitete und am Donnerstag für die Schlussabstimmungen bereinigte Vorlage geht auf ein Bundesgerichtsurteil von 2018 zurück. Dieses hielt fest, dass eine ausreichende rechtliche Grundlage für die Überwälzung der Kosten für die Versorgung der Bevölkerung mit Jodtabletten auf die Betreiber von Kernkraftwerken fehle.