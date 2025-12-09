Ein EO-Anspruch soll neu in allen Fällen bestehen, in denen das Kind oder die Mutter mindestens vier Tage hospitalisiert ist. In einem solchen Fall bedarf es keiner einschneidenden Veränderung des Gesundheitszustandes und keiner schlechten Prognose mehr. Weiter sollen beim Tod eines Neugeborenen künftig auch der Vater oder die Ehefrau der Mutter einen Leistungsanspruch haben.